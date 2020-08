Každý vie hrať ako kráľ...

Predstavme si situáciu, že by v našej devastovanej krajine existovalo sociálne zariadenie, ktorého manažment by intenzívne vykrádal nielen financie vyhradené pre samotnú prevádzku, ale aj všetky dotácie, granty či dary 2% z daní.

Pre obyvateľov Slovenska by nemalo byť ťažké predstaviť si existenciu takej organizácie. Všetci dlhé roky zažívame trpké plody práce indivíduí s mizivou spôsobilosťou riadiť ľudí, riadiť štátom zriadené a financované organizácie, vrátane administratívy štátu a nižších územnosprávnych celkov. Všade tu panuje osobná nespôsobilosť, rozkrádanie, podvody, rozvrat.

Predstavme si teda organizáciu poskytujúcu sociálne služby, ktorej manažment má iba jediný záujem - bez hanby, pred zrakmi prítomných sa arogantne nabaľovať. V súlade so zákonmi, či v rozpore so zákonmi? Všetko jedno. Veď manažment organizácie tvoria osoby s rozsiahlymi kontaktami v štátnej správe, čo im dlhodobo umožňuje sa vyhýbať objektívne vykonávaným kontrolám a dôsledkom za porušenia zákonov. Do samotnej organizácie nech hrom uderí. To isté sa týka klientov odkázaných na sociálne služby. Ani tí nie sú podstatní. Ich jedinou úlohou je figurovať v štatistických výkazoch. Aby boli dotácie čo najvyššie.

Ešte raz - predstavme si teda sociálne zariadenie, v ktorom

úlohu kvalifikovanej zdravotnej služby vykonáva osoba prepustená z RZP kvôli alkoholizmu,

zmluvný lekár do zariadenia nechodí, lieky predpisuje na základe telefonických požiadaviek (asi je to lekár schopný diagnostikovať na diaľku, pretože človeka vidieť nepotrebuje),

nie je výnimočnou prax dávať predpisovať lieky na základe vymyslených diagnóz po telefonickej dohode s ošetrujúcimi lekármi,

namiesto liekov proti bolesti podávajú vitamín B12 a malé lentilky (príslušná farba podľa farby predpísaného lieku),

nie je výnimočným úmrtie klienta, ktoré možno s vysokou pravdepodobnosťou pripísať na účet pochybeniam a nedbanlivosti zdravotníckeho personálu,

opatrovateľky musia vykonávať úkony prislúchajúce zdravotnému personálu a ošetrovateľom - podávanie liekov a injekcií, inzulín, Fraxiparín,

opatrovateľky každú noc v hodinových intervaloch musia kontrolovať klientov tak, že im svietia baterkou do očí,

aby prevádzkovateľ zariadenia ušetril na platoch, zamestnanci sú inštruovaní ostávať na PN-ke, nie zriedka celé mesiace. Vedúca dokonca udeľuje termíny, konkrétne dátumy, v ktorých si konkrétny zamestnanec musí vybrať paragraf,

na druhej strane veľa zamestnancov uniká pred stresujúcim pracovným prostredím na dlhodobú PN,

vďaka nezdravému pracovnému prostrediu a vďaka povinným PN-kám a núteným paragrafom je na pracovisku permanentne nedostatok pracovníkov. Kto chodí do práce, pochopiteľne musí pracovať aj za chýbajúcich zamestnancov - opatrovateľky musia vykonávať aj povinnosti práčok, občas aj upratovačiek,

keď donesú rodinní príslušníci svojmu človeku do zariadenia rôzne dary, potraviny, ovocie, sladkosti, nie zriedka sa k ich rodinnému príslušníkovi vôbec nedostanú,

klienti sú v zariadení držaní pravidlami ako v base, vedenie vedomo obmedzuje ich ľudské práva,

a tak ďalej...

Predstavme si, že sa v takej organizácii objavia osoby, ktoré si myslia, že v zariadení sociálnych služieb majú byť prvoradými klienti sociálnych služieb a že využívanie financií prideľovaných na sociálne účely má byť v súlade so zákonmi. Keď sa taký človek vyskytne, vzniká problém.

Kto chce robiť pre ľudí a využívať financie v prospech ľudí, ocitá sa v konflikte s manažmentom orientovaným na sebaobohacovanie. Pochopiteľne. Záujmy čestných ľudí a darebákov boli, sú a vždy budú vo vzájomnom konflikte.

Poukážete na problémy organizácie a v naivnej prostoduchosti oslovíte vedenie i správnu radu organizácie. A tu narazíte. Namiesto komunikácie začnú zodpovední vyvíjať aktivity na diskreditáciu vašej osoby, rozbehnú proti vám rozsiahlu ohováračskú kampaň, začnú rozvíjať intrigy

organizujú a od vašich kolegov vyžadujú špicľovanie vašej osoby,

začnú sa počas vašej služby strácať lieky alebo „sa“ jedny lieky zamenia za iné,

vaše kolegyne sa na základe požiadavky vedenia na vás začnú sťažovať. Musia tak robiť. Taká je požiadavka vedenia a kto by chcel prísť o prácu, však?

začnú vás preťažovať prideľovaním služieb s minimálnym oddychom medzi 12 hodinovými zmenami

a tak ďalej

Vedenie cieľavedomo, systematicky vyvíja aktivity s cieľom zbaviť vás zamestnania, pretože viete priveľa o problémoch v zariadení a čo je horšie, získali ste pohľad do konania manažmentu. Nie je dobré pre manažment, ak niekto vie, čo robí. A keďže moc je na ich strane...

Zatiaľ nemenované zariadenie predstavuje zo strany manažmentu smetisko, ktorého prevádzku zabezpečujú nešťastní klienti ako štatistické jednotky kvôli dotáciám a vystresovaní, preťažovaní zamestnanci.

Manažment koná v štýle, za ktorý sa nemusí hanbiť žiadny totalitný systém. Nepochybne tak konajú vo vzájomnom súlade, svoje postupy navzájom koordinujú. Kto nie je padnutý na hlavu vie, že organizovaní zločinci môžu byť úspešní len vtedy, keď môžu konať skryto pred zrakom verejnosti, aby za hnusom, ktorý robia, neboli osobne viditeľní. Skryto, spoza bučkov bodať nešťastné obete do chrbta, intrigovať, ničiť čestných ľudí ohováraním, intenzívne ovplyvňovať úradníkov štátnej správy, aby boli chránení pred trestom.

Všetkého dočasu. Ako to už na Slovensku býva zvykom, veci sa začnú riešiť až vtedy, keď sa okolo nich urobí mediálny rozruch.

Každý vie hrať ako kráľ, keď má v rukách len samé tromfy.